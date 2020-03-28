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صحة حائل تنفي وجود 19 إصابة بفيروس كورونا بالمنطقة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
صحة حائل تنفي وجود 19 إصابة بفيروس كورونا بالمنطقة

كل الوطن – الرياض:

نفت «صحة حائل»، اليوم ، ما تردد مؤخرًا حول وجود حالات وإصابات مؤكدة لعدد 19 حاله بمنطقة حائل بفيروس كورونا،

وأوضحت صحة حائل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه نظراً لما نشر عبر حساب إحدى الصحف في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول إصابات مؤكدة لعدد 19 حاله بفايروس كورونا بمنطقة حائل فاننا نؤكد أن الخبر عار من الصحة ولم تسجل وبفضل من الله أي حالة إيجابية بفيروس كورونا حتى الآن والخبر كتب بالخطأ من الصحيفة ذاتها حيث كان الخبر الصادر من صحة حائل عبارة عن ما قامت به عيادة الإفصاح خلال الفترة الماضية من إنجازات ولم يكن من ضمنه أي تحديد للإصابات المؤكدة من عدمة.

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وأوضحت بأن صحة حائل تعمل بشفافية تامه كجزء من المنظومة الصحية بالمملكة حيث تقويم وزارة الصحة بشكل يومي وعبر المتحدث الرسمي بالإعلان بشفافية تامة وببيان مقصل عن جميع الحالات.

داعية الجميع للالتزام بكل ما يصدر من توجيهات رسمية وأخذ المعلومات من المصادر الموثوقة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376712

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