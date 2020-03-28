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إيران: 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتجاوز الوفيات 2500

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
إيران: 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتجاوز الوفيات 2500

كل الوطن – أ ف ب

أعلنت إيران السبت تسجيل 139 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 2517 الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات نتيجة الوباء العالمي في إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي عبر التلفزيون أن السلطات الصحية أحصت 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وباتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.

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وقال جهانبور “من بين أولئك الذين دخلوا المستشفى، هناك 3026 في حالة حرجة”، في حين تعافى 11679 مريضا وسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وقال إن نحو 57 مليون إعلان شخصي حُملت على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته السلطات لتشجيع الإيرانيين على الإعلان في حال ظهرت لديهم أعراض محتملة لكوفيد-19، أو على العكس من ذلك، في حال عدم وجود أعراض للحصول على إرشادات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376719

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