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“درون” لرصد درجة حرارة المتسوّقين بالمدينة المنوّرة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-28T19:41:34+03:00
2020-03-28T21:07:07+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
“درون” لرصد درجة حرارة المتسوّقين بالمدينة المنوّرة

كل الوطن – الرياض

شرعت ⁧‫أمانة المدينة المنورة‬⁩ باستخدام طائرة حرارية (درون) لمراقبة درجة حرارة المتسوقين في سوق الخضار والفاكهة المركزي ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا ، وتقرأ الطائرة بشكل آلي درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

هذا ونفذت الأمانة خلال الأسبوع الماضي قرابة 8 آلاف جولة رقابية على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات، ونفذت جولات للإصحاح البيئي شارك فيها أكثر من 6 آلاف كادر، وأكدت على مواصلة تنفيذ هذه الحملات في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قبل مختلف القطاعات الحكومية، للحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376733

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