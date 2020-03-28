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كورونا.. تسجيل 3 وفيات و46 إصابة جديدة في الجزائر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-28T19:45:56+03:00
2020-03-28T20:22:33+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 دقيقةآخر تحديث : منذ 57 دقيقة
كورونا.. تسجيل 3 وفيات و46 إصابة جديدة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 والإصابات إلى 454.

وبخصوص الوفيات الجديدة فإن الأمر يتعلق برجل (65 سنة) بالجزائر العاصمة، وهو عائد من أداء مناسك العمرة، ورجل مسن (84 سنة) خالط ضحية سابقة، ورجل آخر (45 سنة) من مدينة مستغانم عاد من إسبانيا.

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كما تماثل شخصان مصابان بالفيروس للشفاء في مدينتي بسكرة والبويرة، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 31 حالة.

يذكر أن الحكومة الجزائرية قررت أمس الجمعة فرض حظر التجوال في تسع ولايات جديدة ضمن إجراءات ردع تفشي الفيروس.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرضت السلطات حجرا صحيا كاملا على ولاية البليدة وجزئيا على الجزائر العاصمة.

المصدر: RT + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376736

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