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فلسطين… ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 104 حالات

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
فلسطين… ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 104 حالات

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 104 إصابة .

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان الليلة: “ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 104 بعد تسجيل إصابة 6 إصابات جديدة في قرية قطنة شمال غرب القدس.

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وأضاف البيان انه تم تسجيل 6 إصابات جديدة في بلدة قطنة شمال غرب القدس مساء اليوم، منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينهم طفلة في الثانية عشرة من عمرها و3 نساء تتراوح أعمارهن بين30و50 عاما، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 104 إصابات.

وأكد ملحم في بيان صدر ليل السبت/ الأحد أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

المصدر: سبوتنيك

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376773

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