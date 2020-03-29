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الروسي حبيب يتحدث عن كورونا ويستشهد بآية من القرآن الكريم (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
الروسي حبيب يتحدث عن كورونا ويستشهد بآية من القرآن الكريم (صورة)

نشر الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة السبت عبر حسابه في “إنستغرام” آية من القرآن الكريم، وقدم نصائح لمتابعيه لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حبيب الآية رقم 41 من سورة الروم في القرآن الكريم: “ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ”.

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ودعى حبيب متابعيه ومحبيه إلى عدم الاستخفاف بفيروس كورونا والاعتناء بالنظافة إلى أقصى حد.

يذكر أن حبيب سيدافع عن لقبه العالمي في الـ18 من افريل المقبل ضمن دورة “UFC 249″عندما يلاقي متحديه الأمريكي توني فيرغسون.

ويحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغسون، فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376777

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