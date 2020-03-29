الموت يغيب الممثل الكويتي القدير سليمان ياسين

توفي الممثل الكويتي سليمان ياسين، حسبما أعلنت الأحد وسائل إعلام كويتية ومقربون من الفنان الراحل.

وكان الفنان قد تعرض​ لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، وأدخل إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وذلك حسبما كشفه الممثل طارق العلي الذي نشر تغريدة قبل أيام أكد فيها أن الراحل يرقد في المستشفى الأميري بالكويت، وطلب حينها من الجمهور الدعاء له.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير #سليمان_الياسين نسأل الله أن يغفر له ويرحمه و أن يتجاوز عنه و أن يصبر أهله و محبيه .. الله يرحمك عمي بو ساره 🙏🏻 pic.twitter.com/70VLG7E8MB — علي العلي (@DIR_ali) March 29, 2020

ويعد الياسين، أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.

انطلقت مسيرته الفنية من فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يشارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة.

المصدر:RT