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الموت يغيب الممثل الكويتي القدير سليمان ياسين

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
الموت يغيب الممثل الكويتي القدير سليمان ياسين

توفي الممثل الكويتي سليمان ياسين، حسبما أعلنت الأحد وسائل إعلام كويتية ومقربون من الفنان الراحل.

وكان الفنان قد تعرض​ لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل، وأدخل إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وذلك حسبما كشفه الممثل طارق العلي الذي نشر تغريدة قبل أيام أكد فيها أن الراحل يرقد في المستشفى الأميري بالكويت، وطلب حينها من الجمهور الدعاء له.

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ويعد الياسين، أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.
انطلقت مسيرته الفنية من فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يشارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة.

المصدر:RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376786

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