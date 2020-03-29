د. عبدالمجيد الجلاَّل: نجاح الصين وفشل أوروبا وأمريكا في احتواء كورونا!

تستمر تداعيات وباء كورونا ، في إحداث شللٍ عالمي في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وألغى مناسبات سياسية واقتصادية ورياضية على مستوى العالم.

اتخذت الدول ، الكثير من الإجراءات الاحترازية ، التي قيدت الحياة ، والنشاط، والحركة الإنسانية , والاقتصادية ، ومن أهمها فرض الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي ، وعزل المُصابين ، ومنع المخالطة ، وتوفير المعدات والأجهزة للتعامل مع الإصابات ، وتعطيل المدارس والجامعات ، والنقل العام ، والأسواق والمقاهي ، والمطاعم ، ووسائل الترفيه !

في تعامل العالم مع هذا الوباء ، تبرز التجربة الصينية ، التي عرفت خطورة الوباء ، وسرعة تفشيه ، فقررت القيام فوراً ، بفرض حظر كلي على مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي ، منبع الوباء ، أي على نحو 60 مليون صيني لمدة شهر بالتمام ، واستخدمت كل الإمكانيات المالية والمادية لمحاصرته ، ومن ثمَّ الانقضاض عليه .

لم تكتف الصين بعلاج أدْوَائها ، وتحقيق هذا الإنجاز المُبهر ، بل صدّرت خُبرائها، وخبراتها ، وفرقاً طبية ، وأجهزة ، وأقنعة ، وملابس واقية إلى الأوروبيين، والدول الأخرى المُتضررة من الوباء ، فارتفعت أسهمها كدولة قيادية محترمة!

نجح الصينيون ، لأنهم كما أشرت ، أدركوا مبكراً ، خطورة الوباء ، وإمكانية تفشيه بسرعة هائلة ، فكان العلاج أسرع وأشمل ، وأكثر قسوة على المجتمع الصيني !

في المقابل ، اتسمت التجربة الأوروبية والأمريكية في التعامل مع وباء الكورونا ، بعدم الاكتراث عند بداية ظهوره، وعدم إدراك أهمية المعالجة الفورية ، وغلبت على زعمائهم لغة التخبط في الفكر والممارسة ، فبات واضحاً الانكفاء الأمريكي في قيادة النظام العالمي لمكافحة الوباء ، تحت شعار أميركا أولاً ، وأما الأوروبيون ، واتحادهم ، فقد كشفت كورونا خرافة هذا الاتحاد ، وفشل نظامه الصحي ، بل وعدم قدرته على دعم ومساندة دوله ، خاصة إيطاليا وإسبانيا .

تأخرت أمريكا وأوروبا في المعالجة الفورية ، فدفعت الثمن غالياً في الخسائر البشرية ، والمادية ، حيث فقد نحو 3.3 مليون أمريكي وظائفهم ، وباتت آلاف الشركات على حافة الإفلاس ، حتى في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا !

كذلك تحملت نفقات مالية ضخمة لمعالجة الوباء ، إذ أقرت أمريكا ، أكبر حزمة دعم اقتصادي بتاريخها بقيمة نحو 3.3 تريليون دولار، كما صادق الرئيس ترامب على قرارٍ تأخر كثيراً ، على قانون التصنيع العسكري ، وطلب من شركات فورد وجي ام تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي. كما أقر الاتحاد الأوروبي نحو 38 مليار يورو لمواجهة الوباء !

رئيس وزراء بريطانيا ، ظلَّ لأيامٍ يتفاخر بأنَّه سيستمر في المصافحة ، واعتماد خطة مناعة القطيع ،التي ترى ضرورة إصابة أكبر عددٍ من البريطانيين بالوباء ، لتحصينهم ، ولكن مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات ، تراجع ، وطبق الخطط الاحترازية بالحجر المنزلي ، وإغلاق المدارس والجامعات والأسواق والنقل العام ، وأماكن الترفيه!

ومن سخرية الأقدار ، وكأنَّها عقوبة ربانية لإهماله وتقصيره في المعالجة ، أُصيب رئيس الوزراء بوريس جونسون بالكورونا ، وهو بالمناسبة ، أرفع مسؤول على مستوى العالم يصاب بهذا الوباء!

ولو أدرك الأمريكيون والأوروبيون خطورة الوباء مبكراً ، لما تحملوا الكثير من الخسائر البشرية والمالية التي اضطروا لدفعها صاغرين !

خلاصة القول ، كشفت كورونا ، وعرَّت النظام العالمي ، الذي أثبت فشلاً غير مسبوق في إدارة الأزمات ، وما بعد الكورونا ، لن يكون ما قبلها ، وسيتم إعادة رسم السياسات الدولية من جديد، والتحالفات القائمة ، وقد تسقط هيئات ومنظمات دولية بعينها !