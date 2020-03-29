“البيئة” تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر “زراعي”

كل الوطن-متابعات- فريق التحرير: أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 45 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”، لتراخيص مشاريع الثروة السمكية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر التعامل عن بعد، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، موضحة أن الخِدْمات الإلكترونية الإضافية المطلقة عبر “زراعي” تشمل 9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي للروبيان في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع استزراع الروبيان في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع للأحياء المائية في المياه الداخلية، داعية المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.