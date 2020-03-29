وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا“جرس إنذار”.. أول وفاة لرضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونافلسطين… ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 104 حالات600 ألف إصابة و28 ألف وفاة حصيلة “كورونا” عالمياًكورونا.. تسجيل 3 وفيات و46 إصابة جديدة في الجزائرروسيا تعلن تطويرها علاجا فعالا لمرضى كوروناكورونا.. الرئاسة التونسية تدعو العالم إلى مساعدة الشعب الفلسطينيإيران: 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتجاوز الوفيات 2500صحة حائل تنفي وجود 19 إصابة بفيروس كورونا بالمنطقةالإمارات: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 468 حالة
الرئيسية » محليات » أخبار المناطق » “البيئة” تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر “زراعي”
“البيئة” تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر “زراعي”
2020-03-29T13:48:43+03:00
2020-03-29T13:49:01+03:00أخبار المناطق•محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376823
مع د. فادي نصر وكيف نحمي أنفسنا من كورونا؟
إقرأ أيضا
على مدار الساعة
متحدث الصحة: فحوص كورونا بالمملكة تعد من أفضل 10 دول بالعالم
وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا
“التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
رئيس البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين على الرياض وجازان
الحكومة اليمنية تدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
الحكومة الأردنية تدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
رقية الهويرينى : جريمة اختراق منع التجول!
د. ثريا العريض:تأملات في زمن الوباء.. حديث الضباب 1-2
د. خيرية السقاف: أحيلكم إلى عقل «الغذامي»!!
البحرين ترتب إجلاء مواطنيها من قطر وتدعو الدوحة إلى عدم التدخل
“جرس إنذار”.. أول وفاة لرضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا
الحكومة اليمنية تدين الهجوم الحوثي على الرياض وجازان