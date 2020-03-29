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مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-29T19:45:50+03:00
2020-03-29T19:50:36+03:00
بالفارسي الفصيحكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640

كل الوطن – رويترز

قال مسؤول بوزارة الصحة في إيران على تويتر اليوم الأحد إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2640 فيما بلغ عدد المصابين 38309 أشخاص وذلك في الوقت الذي تصارع أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس التفشي السريع.

وكتب علي رضا وهاب زاده مستشار وزير الصحة الإيراني على تويتر “في الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت هناك 123 وفاة و2901 إصابة مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 38309”.

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وأضاف “تعافى 12391 شخصا من الفيروس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي إن “نحو 3467 من المصابين في حالة حرجة”.

وأضاف “سعيد أيضا بإعلان أن 12391 شخصا ممن أصيبوا بأنحاء البلاد تعافوا… متوسط أعمار الذين توفوا بالمرض 69 عاما”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376852

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