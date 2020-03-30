الأردن يعلن عن وفاة ثالثة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا لرجل (64 عاما)، وتسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال جابر اليوم الأحد، إن “سبب الوفاة الهبوط الحاد في الرئة بسبب تأثير الفيروس على المريض”.

وأشار، الى أن “المتوفى كان يتلقى العلاج في مستشفى الأمير حمزة”.

وأعلن الأردن عن تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، ليرتفع عدد الحالات التي تم تسجيلها في المملكة إلى 259 حالة.

وحسب بيان وزارة الصحة توزعت الحالات على: “حالة لسيدة خالطت أخاها القادم من مصر، 5 حالات من محافظة أربد، حالة مخالطة في عمارة الهاشمي، حالة تم التبليغ عنها من الخدمات الطبية الملكية وتم نقلها لمستشفى الأمير حمزة، حالة بقيت في الخدمات الطبية لشخص مخالط لأحد الاشخاص من أربد، وحالتين لفتاتين قدمتا من بريطانيا، وسيدة كانت ابنتها قدمت من فرنسا وهي مصابة”.

المصدر: RT + “بترا”