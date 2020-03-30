بلدية الخبر تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق بالمدينة

كل الوطن – الرياض

دشنت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر، أمس (الأحد)، أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها وذلك أمام أحد مراكز التسوق وذلك ضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين، واستمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

وذكر م. سلطان الزايدي، رئيس بلدية محافظة الخبر، بأنه تم تدشين أول وحدة تعقيم أمام بوابة أحد المراكز التجارية وذلك بتوجيه من أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه بمواد معقمه.

وأضاف الزايدي، بأن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي أتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال الزايدي، أن الحفاظ على سلامة المجتمع من مسؤولياتنا الرئيسة وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين , مشيرا بأنه في حال نجاح المبادرة سيتم التوسع بها في عدة مواقع أخرى بالخبر خلال الفترة القادمة.