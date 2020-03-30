مستشفيات ومراكز الجوف الصحية تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل

كل الوطن – الرياض

فعلت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الجوف مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة .

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف وقطاعاتها للوقاية من فايروس كورونا الجديد, لتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل, وقد خصص كل مستشفى رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتصويله عبر شركة سما تاكسي .

وكانت صحة الجوف اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تحد مراجعة مستشفياتها من تأجيل مواعيد العيادات الخارجية, ومنع زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الباردة, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.

وتحث صحة الجوف الجميع على الحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم وتسعى جاهدة لخدمتهم من منازلهم .