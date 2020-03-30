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الملك يأمر بتقديم علاج كورونا مجاناً لمخالفي الإقامة دون أي تبعات قانونية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-30T14:26:01+03:00
2020-03-30T16:01:23+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الملك يأمر بتقديم علاج كورونا مجاناً لمخالفي الإقامة دون أي تبعات قانونية

كل الوطن – واس

أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا .

وأكد معاليه أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع .

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376904

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