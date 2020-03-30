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الصحة الإماراتية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-30T16:54:59+03:00
2020-03-30T16:55:26+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
الصحة الإماراتية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

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وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت السبت الماضي، عن تمديد حظر التجول الليلي حتى الخامس من أبريل المقبل، بهدف تعقيم الأماكن العامة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 570 إصابة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376923

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