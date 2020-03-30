تطبيقات تساعدك على التواصل مع العالم في زمن الحجر الصحي

مع انتشار عدوى كورونا واضطرار ملايين الناس للبقاء في منازلهم باتت الحاجة أكبر للتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت، فما أشهر التطبيقات التي يمكن أن نستخدمها لهذا الغرض؟

Skype:

يعتبر من أشهر التطبيقات في العالم، ويوفر إمكانية التواصل مع الآخرين وإجراء مقابلات العمل والاجتماعات عبر مكالمات الفيديو.

ومن أهم ميزاته سهولة الاستخدام وعدم وجود قيود معقدة عند تحميله من الإنترنت، كما يوفر إمكانية إجراء مكالمة فيديو جماعية لـ 50 مستخدما معا.

ولهذا التطبيق بعض العيوب البرمجية التي تضطر المستخدم لإعادة ضبط بعض الإعدادات بشكل يدوي عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو.

Zoom:

يعتبر من أكثرتطبيقات الاتصال عملية وسهولة في الاستعمال، ويتميز بواجهات استخدام بسيطة، كما يوفر إمكانية إجراء محادثة فيديو جماعية تضم 100 مستخدم في وقت واحد، ويمكن استعماله من أي كمبيوتر أو جهاز ذكي.

وبالرغم من كل ما ذكر فإن النسخة المجانية من هذا التطبيق تعاني من بعض العيوب، فمكالمات الفيديو الجماعية فيها تستمر لـ 40 دقيقة فقط، كما أن مؤسس المكالمة هو وحده من يتحكم بإعداداتها.

تعمل هذه الخدمة من أي جهاز كمبيوتر أو حاسب لوحي أو هاتف ذكي، والأبرز من كل ذلك هو إمكانية استخدامها مباشرة من أي متصفح إلكتروني دون الحاجة لتحميل التطبيق الخاص بها على الأجهزة.

والعيب في هذه الخدمة هو أنها توفر إمكانية التواصل عبر مكالمة فيديو لـ 10 أشخاص في آن واحد فقط.

يوفر هذا التطبيق للمستخدم إمكانية التحكم بإعدادات مكالمة الفيديو على النحو الذي يراه مناسبا له، كالتحكم بإعدادات الصور والنصوص.

ويمكن الاستفادة من هذا التطبيق مقابل اشتراك شهري (24 دولارا)، كما يوفر إمكانية إجراء مكالمة فيديو تضم 25 مستخدما.

تطبيق مجاني، ويوفر للمستخدم مجموعة واسعة من الخيارات التي تمكنه من التحكم بإعدادات مكالمات الفيديو الفردية أو الجماعية، كما يوفر إمكانية التحكم بخيارات الصوت أثناء التواصل مع كل مستخدم ضمن المكالمة الجماعية.

يمكن تحميل هذا التطبيق في الهاتف الذكي أو استعمال خدماته عبر متصفحات الإنترنت، ويوفر خدمات الاتصال الجماعي عبر الفيديو، وإمكانية تبادل ملفات الفيديو والصور والمستندات النصية بين المستخدمين.

ويمكن الاستفادة من خدماته مجانا لمدة 30 يوما فقط بعد تحميل النسخة المجانية، وبعدها يمكن استعمال النسخة المدفوعة منه.

تطبيق مجاني يوفر خدمات اتصالات الفيديو لمستخدمي آجهزة آبل مثل Mac وiPhon وiPad، ويمكن من خلاله إجراء مكالمة جماعية تضم 32 مستخدما، لكنه لا يوفر إمكانية التواصل عبر الكتابة أو الرسائل النصية.

Facebook Messenger

تطبيق مجاني توفره شركة “فيسبوك” للتواصل عبر الكتابة أو المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، لكنه لا يدعم إمكانية تسجيل المكالمات عبر برامج خارجية مثل Fraps وBandicam.

WhatsApp

يعتبر من أشهر تطبيقات التواصل عبر الإنترنت في العالم، ويوفر إمكانية التراسل عبر الكتابة أو التواصل عبر مكالمات الصوت والفيديو، ويمكن إجراء مكالمة فيديو جماعية من خلاله تضم 3 مستخدمين.

المصدر: لايف. رو