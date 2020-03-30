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روسيا تكشف عن جهاز فحص محمول لفيروس كورونا يظهر النتيجة بشكل فوري

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
روسيا تكشف عن جهاز فحص محمول لفيروس كورونا يظهر النتيجة بشكل فوري

أفادت شركة “روستيخ” الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن  فيروس “كورونا” المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.

وقال المدير التنفيذي للشركة أوليغ إيفتوشينكو لوكالة “سبوتنيك”: ” “إن بعض التطورات في هذا المجال جديدة تماما. على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع لـفيروس كوفيد -19،  يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب”.

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وأعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376953

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