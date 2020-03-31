بالصور.. شرطي يرعب المارة بخوذة فيروس كورونا

اختار شرطي في الهند ارتداء خوذة فريدة من نوعها على شكل فيروس كورونا أثناء عمله ما أثار دهشة المواطنين.

وقام الشرطي راجيش في مدينة تشيناي بتوقيف السيارات وحث المواطنين على البقاء في المنزل، في وسط إغلاق البلاد لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الشرطي في مقابلة مع “آسيا نيوز”، “نحن نتخذ جميع الخطوات ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع، لذا، فإن الخوذة هي إحدى الخطوات التي نتخذها لضمان أن الناس يدركون جدية الشرطة”.

وأضاف، “الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف. فعندما أرتديها، يتذكر المسافرون فيروس كورونا. بشكل خاص، يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤيتي ويريدون العودة إلى المنزل.

وسجلت الهند أمس السبت، 909 إصابة بفيروس كورونا بينهم 862 هنود و47 أجنبيا.