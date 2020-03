بالصور.. شرطي يرعب المارة بخوذة فيروس كورونا

اختار شرطي في الهند ارتداء خوذة فريدة من نوعها على شكل فيروس كورونا أثناء عمله ما أثار دهشة المواطنين.

وقام الشرطي راجيش في مدينة تشيناي بتوقيف السيارات وحث المواطنين على البقاء في المنزل، في وسط إغلاق البلاد لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا.

#EXCLUSIVE : An #Indian policeman wearing a "Corona Virus" helmet warns vehicle drivers about the seriousness of the #ChineseVirus #CoronavirusLockdown #CoronaVirusUpdates #ChineseBioterrorism #ChineseVirus19 #ChinaVirus pic.twitter.com/m78NyY4ivq