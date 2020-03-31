إعفاء إمام أقام صلاة الجماعة في الجوف

كل الوطن – الرياض:

أعفى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، إمام مسجد أقام الصلاة بأحد مساجد محافظة طبرجل، رغم صدور التوجيهات بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس في المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أنه تم رصد مخالة لأحد الأئمة في محافظة طبرجل لتعليمات الوزارة ولفتوى هيئة كبار العلماء بقيامه بالصلاة جماعة بأحد المساجد، حيث تم طي قيده مباشرة.

ويعمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف على رصد المتجاوزين للتعليمات الصادرة بتعليق الصلاة بالمساجد والجوامع حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تبذلها القيادة الرشيدة للوقاية من جائحة كورونا.

وأكد السائح أن مراقبة الجوامع والمساجد مستمرة لرصد أي مخالفة للتعليمات، وتهدف لحماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الوباء العالمي.