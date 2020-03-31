فيروس كورونا: حصيلة الوفيات في فرنسا تصل إلى 3024 بعد تسجيل 418 حالة جديدة

أعلنت فرنسا الإثنين تسجيل 418 حالة وفاة جديدة على أراضيها جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتبلغ حصيلة الوفيات الإجمالية 3024 حالة. وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي.

وتعد هذه الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفا (أي بزيادة 1,592 مصابا منذ الأحد)، علما أن 5,056 مصابا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ الأحد.

لكن مدير عام الصحة جيروم سالومون أعطى حصيلة أعلى. وجاء في بيانه اليومي أن عدد المصابين الذين أدخلوا العناية المشددة بلغ 5,107. وأوضح أن هؤلاء “مرضى يعانون من صعوبات في التنفس أو مشاكل أخرى”.

ويتوقع خبراء أن يبلغ الوباء هذا الأسبوع ذروته في منطقة باريس (إيل دو فرانس) الأكثر تأثرا بالفيروس، والتي سجلت إلى الآن 954 وفاة في المستشفيات و1,792 مصابا في العناية المشددة (بزيادة 124 حالة) فيما أدخل 597 مصابا جديدا إلى المستشفى ما يرفع عدد المصابين في مستشفيات المنطقة إلى 7,698.

فرانس24/ أ ف ب