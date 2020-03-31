متحدّث الصحّة يوضّح حقيقة إصابة الفنانة إيناس عز الدين بكورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أخذت مَسحة من الفنانة إيناس عز الدين بعد شكواها بأنها تعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أثناء عودتها من المغرب.

أضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الإثنين، إنه تم أخذ المسحة صباحًا، ولم تظهر نتيجة التحليل بعد، لكن درجة حرارتها انخفضت وحالتها الصحية جيدة.

وأوضح متحدث الصحة، “عندما تلقت الوزارة استغاثة منها، تم إرسال عربة إسعاف في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ونقلتها إلى مستشفى حميات إمبابة، وتم وضعها في الجناح الاقتصادي بدون أي مبالغ مالية، وليست كما هي تداولت”.

وأعلنت المطربة إيناس عز الدين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد رحلة لها مؤخرًا إلى المغرب، وقالت إنها أصيبت على متن الطائرة التي كانت تقلها عن طريق أحد الأشخاص الذي كان يعرف بإصابته بالمرض ولم يخبر أحدا، وأكدت أنها تعزل نفسها بالمنزل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

المصدر: مصراوي