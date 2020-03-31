الصحة الكويتية تسجل 23 إصابة جديدة بفايروس “كورونا”

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 23 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في دولة الكويت إلى 289 حالةً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء)، إن الحالات موزعة على ثمان حالات مرتبطة بالسفر ( ثلاث حالات منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة ) و ( حالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران ) و ( ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا ) وجميع هذه الحالات الثمان لمواطنين كويتيين وهم تحت الحجر المؤسسي.

وأضاف السند أن هناك أربع عشرة حالة مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر ( ثلاث حالات لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا والسعودية ) و ( ثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان ) وهذه الحالات الثلاث تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وذكر أن هناك ( ثلاث حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الأردن ) و ( أربع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي ) و ( حالة من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي ) و ( حالة تحت التقصي الوبائي وهي لمقيم بنغلاديشي ).

وكالات