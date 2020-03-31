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الكويت تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376981
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