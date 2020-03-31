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الرئيسية » عربي ودولي » مركز الملك سلمان للإغاثة ينسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني الضرورية لمواجهة تفشي كورونا
مركز الملك سلمان للإغاثة ينسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني الضرورية لمواجهة تفشي كورونا
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376992
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