تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: قال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره لمكافحة انتشار فيروس كورونا في السجون.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي بلغت 574 حالة إضافة إلى عشر حالات وفاة، بحسب “رويترز”.

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هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 809 آلاف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 39500 ألف، وبلغ عدد المتعافين نحو 172500 شخص.