تسجيل الدخول
» » تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا

تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
تونس تفرج عن 1420 سجينا بسبب كورونا
كل الوطن- وكالات- سبتونيك:  قال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره لمكافحة انتشار فيروس كورونا في السجون.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي بلغت 574 حالة إضافة إلى عشر حالات وفاة، بحسب “رويترز”.

[vid id="gZoviaraE88" source="youtube"]

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

اقرأ أيضا...

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 809 آلاف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 39500 ألف، وبلغ عدد المتعافين نحو 172500 شخص.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377034

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.