المملكة ترأس اجتماعاً عبر الفيديو لوزراء مالية دول مجموعة العشرين

وقالت الرئاسة السعودية للمجموعة التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم: إنّه “سينعقد برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين يوم الثلاثاء”.

وأضافت في بيان أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو “النهوض باستجابة عالمية منسّقة بشأن جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ وآثارها البشرية والاقتصادية” و”متابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عُقدت في 26 مارس 2020، والمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات المتّفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب”.

وتعهّد قادة دول المجموعة الخميس الماضي خلال قمّة طارئة عبر الفيديو التزامهم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ بجبهة موحدة وضخّ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحدّ من تبعات الإجراءات المتّخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.