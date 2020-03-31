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المملكة ترأس اجتماعاً عبر الفيديو لوزراء مالية دول مجموعة العشرين

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-31T21:09:44+03:00
2020-03-31T21:11:03+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
المملكة ترأس اجتماعاً عبر الفيديو لوزراء مالية دول مجموعة العشرين

كل الوطن- فريق التحرير- وكالات:  يعقد وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، التي تتولّى السعودية حالياً رئاستها الدورية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عبر الفيديو بهدف “النهوض باستجابة عالمية منسّقة بشأن جائحة كوفيد-19”.

وقالت الرئاسة السعودية للمجموعة التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم: إنّه “سينعقد برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين يوم الثلاثاء”.

وأضافت في بيان أنّ الهدف من هذا الاجتماع هو “النهوض باستجابة عالمية منسّقة بشأن جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ وآثارها البشرية والاقتصادية” و”متابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عُقدت في 26 مارس 2020، والمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات المتّفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب”.

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وتعهّد قادة دول المجموعة الخميس الماضي خلال قمّة طارئة عبر الفيديو التزامهم مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ بجبهة موحدة وضخّ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحدّ من تبعات الإجراءات المتّخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377038

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