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مُهدّدا بالانتحار.. أشهر ملياردير في مصر يحذر من “دماء اقتصادية كبيرة”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مُهدّدا بالانتحار.. أشهر ملياردير في مصر يحذر من “دماء اقتصادية كبيرة”

تسبب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في حالة كبيرة من الجدل بعد تهديده بالانتحار في ظل الحظر المفروض في مصر وتوقف الأعمال على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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وقال ساويرس خلال تصريحات متلفزة: “مصر بحاجة إلى قرار فوري بعودة حركة الإنتاج بشكل عاجل” مازحا:”ولو مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر بسبب الجلوس في المنزل والبعد عن أصدقائي”.

وتابع: “الأسبوع المقبل سنرى دماء اقتصادية في مصر بسبب توقف عجلة الإنتاج وحظر التجوال”.

ولفت إلى أن القطاع الخاص اضطر إلى خفض الرواتب والاستغناء عن العمالة الزائدة، وفي هذه الحالة قد ينتحر بعض الناس لعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377052

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