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السعودية تدعو مسلمي العالم للتريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج أو العمرة بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السعودية تدعو مسلمي العالم للتريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج أو العمرة بسبب كورونا

دعت الحكومة السعودية المسلمين في كل أنحاء العالم إلى التريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج، أو العمرة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر اليوم الثلاثاء، إن المملكة تحث المسلمين في كل أنحاء العالم على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد بن طاهر، في حديث لقنة “الإخبارية” السعودية الرسمية، على أن المملكة مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار، مضيفا أن المتواجدين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة وتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر.

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وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الصحة السعودية لتقديم الخدمات للمعتمرين، مشيرا إلى أن السعودية تقدم الرعاية لـ1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

وسبق أن أغلقت السعودية كل المساجد وبينها الحرم المكي والمسجد النبوي في المدينة المنورة، مع تعليق معظم الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية، وفرض قيود واسعة على التنقلات داخل المملكة في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: الإخبارية السعودية + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377061

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