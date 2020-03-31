تسجيل الدخول
» » ألمانيا.. القبض على تونسي هاجم المارة بساطور في أوغسبورغ

ألمانيا.. القبض على تونسي هاجم المارة بساطور في أوغسبورغ

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-31T23:33:34+03:00
2020-03-31T23:41:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : منذ 9 دقائق
ألمانيا.. القبض على تونسي هاجم المارة بساطور في أوغسبورغ

هاجم شاب تونسي بساطور عددا من المارة في مدينة أوغسبورغ الألمانية، وأصاب واحدا منهم بجروح كما أحدث أضرارا بحافلة نقل عام في المدينة.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن الرجل البالغ من العمر 27 عاما هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء امرأة ورجلا، وأصابهما بجروح، كما هاجم سيارة كانت بداخلها امرأة.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأنه تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا.

اقرأ أيضا...

وفتحت الشرطة الجنائية تحقيقا في دوافع الجريمة، فيما أفادت صحيفة “بيلد”، بأنه ووفقا للتقديرات الأولية فقد تم “استبعاد الخلفية الإرهابية” كدافع محتمل للجريمة.

المصدر: بيلد

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377064

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.