(الصحة) تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم في انتشار العدوى بكورونا

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير:

حذرت الصحة أفراد المجتمع كافة من بعض الممارسات التي تتم في المنازل هذه الأيام من قبل بعض المنتسبين لبعض المهن ، مبينةً أنها قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأبانت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم في حسابها الرسمي على تويتر أن الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمي يسهم أيضاً من خلال

عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصي يسهم أيضاً نظراً لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل مايتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله- ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. .