أوّل تعليق من المطربة المصرية إيناس عز الدين بعد ثبوث عدم إصابتها بفيروس كورونا

علقت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، على الهجوم الذي تعرضت له بعد إعلانها الإصابة بفيروس كورونا، حيث أثبتت التحاليل التي خضعت لها عدم إصابتها.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية، موضحة أنه بعد عودتها من المغرب بأسبوع تلقت اتصالا من شخص يطمئن على حالتها الصحية، مؤكدا لها أن هناك حالة في الطائرة التي عادت بها من المغرب مصابة بالفيروس، طالبا منها إذا زادت عليها الأعراض الاتصال بـ”105″.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، قد رد على الفنانة المصرية إيناس عز الدين، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفنانة بصحة جيدة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الفنانة إيناس عز الدين استغاثت بوزارة الصحة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، وأنه حصل على رقم هاتفها وتحدث معها وأكدت له أنها كانت في المغرب وأن درجة حرارتها 37.5، فوجه على الفور بإرسال سيارة إسعاف لها وتم نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة للغاية وحرارتها منخفضة.

المصدر: RT