وسمية القحطاني: مَن مثل وطني!!

“هذا ما تعنيه الصحة للجميع شكراً خادم الحرمين الشريفين على قيادتكم والتزامكم لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة كورونا (كوفيد19) نأمل بأن تحذو دول أخرى حذوكم في القيادة والتضامن”. رئيس منظمة الصحة العالمية.

التصريح الآنف لرئيس أكبر منظمة صحية عبر حسابه في تويتر قبل يومين، لم يكن تصريحا من فراغ، ولم يكن تصريحه لمصلحة سيجنيها، بل أتى بعد أن أثبتت المملكة العربية السعودية أنها قلب الإنسانية، وأنها من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع.

عندما غرق العالم في بحر كورونا، وكل دولة رفعت شعار “نفسي نفسي” تجاه الدول الأخرى، وحتى مواطنيها؛ لم تتخلى السعودية عن واجباتها الإنسانية تجاه شعبها وسكان أراضيها، بما فيهم مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بدون أي تبعات قانونية، برأيي أن المملكة أثبتت أنها تضع الإنسانية فوق أي اعتبار، فلم تضع معاييرا لهوية ذلك الانسان أو عمره أو وضعه أو دينه إن كان مقيماً أو مواطناً داخل السعودية أو خارجها أو حتى مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.

المملكة بهذه الخطوة قدمت للعالم نموذجاً حضارياً حقيقياً لا شعارات زائفة، كما كنا نرى ونسمع لدى الغرب حينما كان يتغنى بحقوق الإنسان، وعندما دقت ساعة الحقيقة وحان وقت العمل بتلك المبادئ البراقة، شاهدنا كيف تقوض ذلك البناء الوهمي من التقدم والحضارة وسرعان ما انقلبت الموازين ورجحت كفة من قدمت الإنسانية على كل شيء.

حين رأيت وسمعت خطابات زعماء دول العالم المتقدمة سيطرت عليّ حالة من الخوف والتوجس من المستقبل، ومالذي سيحدث بعد ذلك؟! وتراءت لي تلك الافلام التي كنا نتابعها عن نهاية العالم والفوضى والدمار، حتى رأيت وسمعت خطاب خادم الحرمين الشريفين وطمأنته لنا بأبوته وحدبه على شعبه، واتخاذ حزمة من الاجراءات الوقائية من أجل حماية الشعب، جعلتني أشعر بكثير من الهدوء والرضا والفخر بما يحدث في السعودية خلال هذه الأزمة العالمية.

ما قامت به وزارة الصحة السعودية من أعمال رائعة وتنظيم عالي وإدارة حازمة بقيادة معالي الدكتور الوزير توفيق الربيعة لهو مبعث فخر وإطمئنان وراحة بال لكل مواطن، فقد تعاملت وزارة الصحة مع الموقف بكل احترافية ودقة تساندها في ذلك جميع الوزارات وإمارات المناطق، ففي هذه الأزمة ظهر الجميع بروح الفريق الواحد والعمل ليلاً ونهاراً بكل سلاسة واحترافية، ولا غرابة لأن هذا هو ما يحدث حينما تسند المهام للمتخصصين.

في خضم هذا كله لم تغفل السعودية عن واجبها تجاه العالم وتجاه جيرانها فها هي تتحمل مسؤوليتها كقائد لمجموعة العشرين لهذا العام، وتدعو لعقد قمة عاجلة لدول العشرين وتؤكد من خلالها أن دول العشرين تتحمل مسؤوليتها كأكبر اقتصاديات في العالم لمواجهة جائحة كورونا واتخاذ التدابير اللازمة والحازمة على مختلف الأصعدة، وكانت السعودية قبل ذلك سباقة حيث أنها قد تبرعت لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار، ثم أعلنت عن تبرعها لليمن بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمواجهة كورونا، فضلاَ عن تبرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد.

سبق كل هذه القرارات التي اتخذتها السعودية حكمة وحزم في صد الازمة قبل وصولها إلينا واستشعارها لخطر موجة كورونا القادمة مبكراً لتتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة للمواجهة على كافة الأصعدة ومن مختلف الوزارات وإمارات المناطق بما لم تفعل كثير من الدول المتقدمة، وكان من أول تلك القرارات تجريم نشر الاشاعات وبث الهلع في المجتمع فوفقا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

بهذه السياسة السعودية أدارت الأزمة، وخففت من وطأة هذه الجائحة على الوطن والمواطن، وهي سياسة تستحق الدراسة والتدريس فلا أستطيع أن اتحدث في مقال عابر عن كل جوانب هذه الإدارة المميزة للأزمة، إلا أني أريد التأكيد على أن السعودية تصرفت بواقعية ومسؤولية عالية رافقها حملة توعوية كبرى للمواطنين والمقيمين مما هيأهم ليكونوا على قدر كبير من هذه المسؤولية مستشعرين دورهم المهم في الامتثال لنصائح الجهات الحكومية المختلفة ليصبحوا بذلك جزء من منظومة مواجهة المرض.

أخيراً لم يأتي هذا كله من فراغ بل هو امتداد لسياسة المملكة منذ القدم حينما وضعت المواطن وسلامته من أولى أولوياتها، ما يجعلني أفخر بكل تلك المواقف، وأهتف: من مثل وطني!!

“الوطن الذي بوسعك العيش فيه مرفوع الرأس، تعطيه كل ما لديك وتضحي من أجله بالنفيس والغالي حتى بحياتك.” أمين معلوف

* وسمية القحطاني – طالبة دراسات عليا