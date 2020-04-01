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فيديو…انسانى .. ردة فعل مؤثرة لممرّض سعودي أمام ابنه
2020-04-01T16:53:06+03:00
2020-04-01T17:29:14+03:00فيديوهات•منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 37 دقيقةآخر تحديث : منذ 37 دقيقة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377130
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