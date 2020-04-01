السلطات السعودية تحذر من رسائل احتيالية في مكة

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: حذرت سلطات إمارة منطقة مكة، من رسائل احتيالية عبر الهواتف الذكية تتحدث عن إجراء اختبار فيروس كورونا الجديد.

جاء التحذير عبر حساب إمارة منطقة مكة الرسمي على موقع “تويتر” الذي جاء فيه “قد تصلكم رسالة نصية تتضمن رابط اختبار إصابتك بفيروس كورونا وهي محاولة اختراق لجهازك وسرقة بيانتك”، محذرة من الضغط على الرابط.

في سياق متصل، ألزمت أمانة مدينة مكة السعودية المطاعم بإحكام وإغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل؛ بهدف سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات عبد الله الزايدي، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن أمانة منعت التواصل المباشر مع العميل، والاكتفاء بوضع الطلب أمام الباب وترك مسافة لا تقل عن متر تفصل بين مستلم الطلب وعامل التوصيل.

وأكد الزايدي أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة في انتقال عدوى “كوفيد – 19”.

إلى ذلك، دعا وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام 1441هـ، حتى تتضح الرؤية للوباء وآثاره الحالية والمستقبلية.