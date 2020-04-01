اشتيه لإسرائيل: أنتم نقطة ضعفنا في “معركة كورونا”… دعونا وشأننا

كل الوطن- الضفة الغربية- وكالات :

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن الاحتلال الإسرائيلي هو نقطة الضعف الحقيقية، التي تعيق قدرة فلسطين على مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب اشتيه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “موطن الضعف الحقيقي، الذي نعاني منه في معركتنا ضد كورونا، هو الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفا: “كل سياسات الاحتلال الإسرائيلي تحاول عرقلة جهود الحكومة الفلسطينية في حماية شعبها”.

وتابع: “لا نقل الوصاية الإسرائيلية على ما نقوم به من إجراءات لحماية شعبنا”، مضيفا: “كل ما نطلبه من إسرائيل، هو أن يتركونا وشأننا”.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 134 إصابة، تعافى منها 18 حالة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5358 حالة، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية منهم 94 حالة خطيرة، وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن عدد مرضى كورونا في الجيش الإسرائيلي وصل إلى 84 جنديا، وجميعهم في حالة عادية، وقد تعافى جنديان منهم حتى الآن، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 860 ألف مصاب، بينهم أكثر من 42 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 178 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.

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