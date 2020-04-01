حياة الفهد تثير موجة غضب بمطالبتها حكومة الكويت طرد الوافدين (فيديو)

أثار حديث الفنانة الكويتية حياة الفهد موجة واسعة من الجدل، بعدما طالبت بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من غير الكويتيين إلى بلادهم.

ولم تتوقف مطالب حياة الفهد عند ترحيل الوافدين فقط، بل تجاوزها حدود المنطق فى الحديث كان واضحا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أزمة وتعدي” المُذاع عبر فضائية “ATV” الكويتية، وقالت الفهد بلهجة غاضبة: “احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون (يخرجون)”.

ومضت الفنانة الكويتية قائلة: “الديرة (البلاد) خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات اللي بالشئون لازم توقف ويجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، فالكويت لا يتتحمل هذا العدد، ملينا منهم يأكلون ويعلنون الديرة”.

وخلال حديثها، قالت الفهد إن أحد الوافدين باعها ذات يوم “خيشة بصل” بنحو 12 دينارا كويتيا، واصفة ما حدث بأنه كما شراء المخدرات.

في حين دعت الفهد إلى منح الجنسية الكويتية إلى البدون، مُعتبرة أنهم يستحقونها لكونهم “يبون الكويت ويحبونها”، وكانوا في الصفوف الأولى للحرب، حسب قولها.

وانهالت الردود على الفنانة الكويتية حياة الفهد من جنسيات عربية ردًا على تغريداتها المسيئة، غرد متابع يدعى بن ثانى من الإمارات قائلا: “مب مصدق أن هذي حياة الفهد، اللي انتابعها من يوم نحن صغار”.

وفي الأيام الأخيرة، قالت وسائل إعلام كويتية إن ما يزيد على 300 مصري عادوا إلى بلادهم، بعضهم تم إبعاده بعد حملات مناهضة لهم عبر الإنترنت من قبل كويتيين، وذلك عقب ظهورهم في مقاطع فيديو للتعليق على الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا.

بينما غرد منصور الضبعان كاتب سعودي قائلًا: “في أزمة وتعدي تجاوزت حياة الفهد حدود المنطق وعليها الاطلاع على التجربة السعودية”.

أولا/ الاستعانة بهم يتم وفق نظام يكفل مصالح الأطراف (المصدر-الفرد-المستورد)

ثانيا/ هؤلاء شركاء تنمية استفادت منهم الكويت

ثالثا/لا يتحمل شريك التنمية مسئولية قلة المشافي!”.

يأتي هذا فيما دعا البعض إلى الاستعانة بتجربة تعامل المملكة العربية السعودية مع المقيمين فيها، بمن فيهم الوافدون، بعد صدور أمر ملكي، يوم الاثنين، بمعالجة المصابين بفيروس كورونا مجانًا.

المصدر: البلد نيوز