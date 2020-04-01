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كورونا.. النيابة العامة تحقق مع “مشهور” بمواقع التواصل خالف الإجراءات الاحترازية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-01T19:11:55+03:00
2020-04-01T19:15:07+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
كورونا.. النيابة العامة تحقق مع “مشهور” بمواقع التواصل خالف الإجراءات الاحترازية

كل الوطن – الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (15 ، 17) من نظام الإجراءات الجزائية- مع أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، كان قدر صدر بشأنه أمر قبض من النائب العام ، إثر نشره مقطع فيديو مصور له يتضمن محتواه إحضاره حلاقاً في مقر إقامته والقيام بأعمال الحلاقة بمنزله، رغم صدور قرار بإيقاف أعمال الحلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وعلمه بذلك، وبفضل من الله تم القبض القبض عليه.

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وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377187

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