تسجيل الدخول
» » وزير التعليم: الاختبارات في موعدها ولدينا خيارات لمعالجة المستجدات

وزير التعليم: الاختبارات في موعدها ولدينا خيارات لمعالجة المستجدات

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
وزير التعليم: الاختبارات في موعدها ولدينا خيارات لمعالجة المستجدات

كل الوطن – متابعات

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لم يتركا أبناءهما الطلاب بلا تعليم ولو ليوم واحد، إنما انتقل التعليم من المدارس إلى التعليم عن بُعد خلال 10 ساعات.

وقال “آل الشيخ”: الاختبارات ستتم حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة، وستعلن عنها في حينها، ولطلاب الجامعات فإن على كل طلاب وطالبة أن يواصل رحلته التعليمية، وهناك آليات وطرق لعملية التقويم.

اقرأ أيضا...

وأضاف في مداخلة مع القناة السعودية: الجامعات تواصل تعليمها ابتداءً من اليوم التالي لتعليق الدراسة، أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي.

المصدر: سبق

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377202

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.