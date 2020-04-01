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إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مُرَبّي الماشية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
إيداع أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مُرَبّي الماشية

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على دعمهما السخي بمناسبة صرف الدفعة السابعة من الدعم المالي الشهري لصغار مربي الماشية من المواطنين والمواطنات.

حيث أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 30 مليون ريال عن دورة الاستحقاق السابقة.

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وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين لهذه الدورة بلغ 78,320 مستفيداً بتغطية بلغت 13 مليوناً و 376 ألفاً و 691 رأساً من الماشية في المملكة، وبينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة، وبلغ عدد المواطنين المستحقين من الذكور 57,100 مستفيد ومن الإناث 21,220 مستفيدة.

ويهدف برنامج دعم صغار مربي الماشية إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية المواشي وتحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377211

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