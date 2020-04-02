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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية

كل الوطن – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

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وأشاد فخامته، بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

كما أعرب فخامة الرئيس التونسي، عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين على المملكة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377216

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