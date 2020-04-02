“الصحة السعودية” تحث على إستخدام تطبيقات التوصيل للتسوق

كل الوطن – الرياض:

قالت وزارة الصحة أن تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق وأكدت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر على أهمية التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة ومنها ” الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة ، والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

وأيضاً المحافظة على مسافة آمنة لاتقل عن متر بينك وبين المتسوقين ، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها . والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق ، وأن يكون الدفع بإستخدام بطاقة الصراف ، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر .

كما يُفضل مسح المعلبات بإستخدام المحارم المعقمة ، والحرص على غسل الخضار والفواكه .

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره

ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .