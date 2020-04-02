وزير الحج: طلبنا من العالم التريث في إبرام عقود الحج حتى يتضح مسار الوباء

وقال، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، مهتمة بسلامة

جميع المعتمرين والزوار الموجودين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة.

وكشف معاليه، أنه وبناء على الأوضاع الحالية تتم حاليًا إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر بسبب التعليق المؤقت احترازيًا.

وقدم معالي وزير الحج والعمرة، الشكر والتقدير لكافة القطاعات الحكومية على ما يبذلونه من جهد كبير لخدمة ضيوف الرحمن.