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الرئيسية » عربي ودولي » المملكة ترأس اجتماعاً عبر الفيديو لوزراء مالية دول مجموعة العشرين
المملكة ترأس اجتماعاً عبر الفيديو لوزراء مالية دول مجموعة العشرين
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377235
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