“هدف”: دعم 80 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم في القطاع الخاص

كل الوطن- فريق التحرير- متابعات: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنت عنها الحكومة لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، حيث تستهدف المبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ “بأثر رجعي” ولم يسبق دعمهم، إذ يتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.