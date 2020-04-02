قطر تمدد إيقاف الرحلات القادمة وتغلق المنطقة الاقتصادية في الدوحة

كل الوطن- فريق التحرير – سبتونيك: قررت قطر، اليوم الأربعاء، تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

مددت قطر إغلاق المنطقة الصناعية في العاصمة الدوحة، حيث أعلنت السلطات إصابة العشرات بالفيروس؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت اللجنة العليا القطرية لإدارة الأزمات إنه “حفاظا على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، فقد تقرر تمديد الإغلاق مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة”.

وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الوزراء القطري، مساء اليوم الأربعاء، جملة من القرارات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” في البلاد.

وأعلن مجلس الوزراء القطري في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا” أنه قرر تمديد تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل في الجهات الحكومية.

كما قررت الحكومة القطرية تقليص عدد العاملين الموجودين بمقر العمل في القطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.