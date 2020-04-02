الصين: تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن بياناتنا حول كورونا “وقحة”

كل الوطن- وكالات- رويتر : قالت وزارة الخارجية الصينية إن المسؤولين الأمريكيين يدلون بتعليقات وقحة تلقي بظلال من الشك على تقارير الصين عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريح صحفي، إن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي الفيروس، الذي بدأ في البلاد أواخر العام الماضي.

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس هذه القضية الصحية والتركيز بدلا من ذلك على سلامة شعبها.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية في وقت سابق أن تقريرا سريا قدمته الاستخبارات الأمريكية للبيت الأبيض، أكد أن الصين لم تقدم للعالم معلومات صحيحة بشأن مستويات تفشي فيروس كورونا لديها، وزيفت الكثير من المعلومات.