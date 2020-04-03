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صحة الرياض: 17303 مريضًا راجعوا مستشفى الرين العام خلال 3 أشهر

فيما باشر 10688 حالة طارئة..

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
صحة الرياض: 17303 مريضًا راجعوا مستشفى الرين العام خلال 3 أشهر

كل الوطن – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إن (17306) مريضًا راجعوا أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى محافظة الرين العام خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019م
وأوضحت (صحة الرياض) أن قسم الطوارئ لمستشفى الرين باشر ( 10688) حالة طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما استقبلت العيادات الخارجية ( 6618 ) مراجعاً خلال نفس الفترة.
وأضافت بأن الطواقم الطبية في غرفة العمليات قامت بإجراء (29) عملية جراحية، فيما تم إجراء (16951) فحصاً مخبرياً وإشعاعياً حيث قام قسم المختبر بفحص ( 15613 ) عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء ( 1338 ) فحص إشعاعي.
وأكدت “صحة الرياض” أن مستشفى الرين العام يضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم كافة الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377303

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