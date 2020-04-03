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السلطات الأمريكية تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث وسط تفشي كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-03T02:10:45+03:00
2020-04-03T02:10:58+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
السلطات الأمريكية تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث وسط تفشي كورونا

أكد البنتاغون أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث “للاستخدام المدني” وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، المقدم مايك أندروز، في بيان له أن الوكالة اللوجستية الدفاعية (DLA) تعمل على تلبية طلب الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) توفير 100 ألف كيس.

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وأضاف أن البنتاغون والوكالة اللوجستية الدفاعية تتعاونان منذ فترة طويلة مع وكالة إدارة الطوارئ “لتوفير المواد الأساسية عبر شركاء DLA من القطاع الصناعي خلال العمليات للتعامل مع الأزمات”.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين الـ 236 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 5800 حالة.

المصدر: بلومبرغ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377314

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