الكويت تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي خليجي موحّدة

كل الوطن – كونا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة أن دولة الكویت قدمت اقتراحا إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخلیجي یقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي على مستوى ھذه الدول على غرار الربط الكھربائي بھدف تحقیق الأمن الغذائي الخلیجي.

وقالت الوزارة في بیان صحفي الیوم الخمیس عقب الاجتماع الاستثنائي الذي جرى عبر الاتصال المرئي بین وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ونظرائھ الخلیجیین إن الوزراء یعملون على (ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخلیجي) لیتم إنجازھا وإقرارھا في القریب العاجل لاسیما أن اجتماعات دوریة تعقد للوزراء ووكلائھم لمناقشة الوضع الراھن.

وذكرت أن دولة الكویت اقترحت كذلك إنشاء خطوط سریعة في مراكز الجمارك لضمان انسیابیة وعبور المنتجات المعیشیة الأساسیة كالمواد الغذائیة والطبیة موضحة أن الوزراء ناقشوا الآثار الاقتصادیة لوباء فیروس كورونا المستجد كوفید – 19 على دول الخلیج وكذلك توصیات وكلاء وزارات التجارة في دول (التعاون) في الموضوع ذاته.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى تأكید دولة الكویت استمرار التنسیق المشترك في ھذه المرحلة وتبادل المعلومات حول الأزمة وتوحید الجھود للحصول على الاحتیاجات الغذائیة في الوقت الراھن.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد بناء على دعوة من الأمانة العامة لوزراء التجارة بدول المجلس بالتنسیق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربیة المتحدة باعتبارھا دولة الرئاسة.