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الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-03T10:42:54+03:00
2020-04-03T12:44:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 75 حالة جديدة بفيروس كورون المستجدّ ليصبح الإجمالي 417 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377349

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