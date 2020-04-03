الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 75 حالة جديدة بفيروس كورون المستجدّ ليصبح الإجمالي 417 حالة.
اكتشاف علاقة بين لقاح شائع ونسبة الوفيات بفيروس كوروناالسلطات الأمريكية تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث وسط تفشي كورونامصر.. التحقيق في فيديو لنقل جثمان شخص توفي بعد إصابته بكورونامصر تسجل لأول مرة أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في يوم واحدكورونا يضرب إسرائيل.. أكثر من مليون عاطل عن العملفيديو.. “تمرد” داخل سجن بإيران بعد إصابة بعض السجناء بكورونا!إيران.. 138 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم وعدد الضحايا يتجاوز الـ3000ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية مع تسجيل 332 وفاة جديدةد. عبدالمجيد الجلاَّل: تأثيرات كورونا على منظومة الاتحاد الأوروبي!السعودية تدعو مسلمي العالم للتريث قبل وضع أي خطط خاصة بالحج أو العمرة بسبب كورونا